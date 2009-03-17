Молдова стала морською країною

Відкрився перший пасажирський морський порт у Молдові, розташований в рамках Міжнародного вільного портового комплексу Джурджулешти. Пропускна спроможність порту - близько 300 пасажирів на день.

Цього ж дня з Джурджулешт до Стамбула вирушило пасажирське судно "Принцеса Єлена", яке ходитиме цим маршрутом раз на тиждень.

"Завдяки портовому комплексові Джурджулешти Молдова одержала вихід до моря через Дунай і має доступ до всіх узбережних країн регіону", - заявив на церемонії відкриття порту президент країни Володимир Воронін, повідомив РІА “Новости” співробітник прес-служби голови держави.

На думку Вороніна, "порт змінив імідж Молдови за кордоном, а також її геополітичний статус, оскільки вона стала морською країною".

Президент повідомив, що для подальшої експлуатації порту, "крім ділянки залізничної колії Кагул-Джурджулешти, має бути побудована автомагістраль, яка б сполучила Джурджулешти з усією країною".

Також планується побудувати невеликий аеропорт і промисловий парк, що, на думку Вороніна, "дало б змогу створити велику кількість робочих місць".

Роботи з будівництва Міжнародного вільного портового комплексу Джурджулешти почалися в 2005 році за підтримки інвесторів з Бельгії й Азербайджану. На його території діє нафтовий термінал, на спорудження якого були виділені іноземні інвестиції в розмірі 35 мільйонів доларів. Найближчим часом почне роботу зерновий термінал, в будівництво якого було інвестовано 12 мільйонів доларів. Нині ведуться роботи із спорудження торговельного терміналу.