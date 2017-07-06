Наміри Москви стосовно США поки незрозумілі - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що в рамках зустрічі американського та російського президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна важливий обмін поглядів, адже наміри Москви Вашингтону поки не неясні, передає Reuters.

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«Я б сказав, що в даний момент складно припустити, в чому саме полягають наміри Росії в цих відносинах», — сказав він.

У зв'язку з цим глава Держдепу підкреслив, що Трампу і Путіну необхідно максимально продуктивно провести зустріч, щоб зрозуміти, на чому будуть базуватись подальші відносини між Москвою і Вашингтоном.

Раніше Тіллерсон назвав тему переговорів Трампа та Путіна на саміті G20.