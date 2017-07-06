Російський політолог вважає "політичним самогубством" для Трампа можливі угоди щодо України або Сирії з Путіним

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає «політичним самогубством» для президента США Дональда Трампа можливі угоди щодо України або Сирії з президентом РФ Володимиром Путіним. Таку думку Піонтковський висловив у коментарі УНІАН.

Читайте такожТрамп закликав Росію припинити дестабілізацію ситуації в Україні«Трамп знову й знову виявляє незрозумілу раціонально прихильність до Путіна, бажання якось піти йому назустріч», - сказав Піонтковський.

При цьому він додав, що в змістовному плані продовжити цю лінію поступок Трампу не вдасться.

Причиною того, зокрема, на думку політолога, є розбіжність сподівань особисто Трампа і американського політичного бомонду.

«Він (Трамп) розуміє, що відмова від санкцій, запроваджених в останні дні минулого року Обамою, коли він вигнав російських дипломатів-розвідників із двох споруд у Меріленді та Нью-Йорку, або якісь серйозні «угоди» щодо Сирії та України в тій політичній атмосфері, яка існує у Вашингтоні, - це просто неможливо, й буде для нього політичним самогубством», - переконаний експерт.

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч президентів США і РФ відбудеться 7 липня в Гамбурзі на полях саміту «Великої двадцятки».

3 липня в Кремлі заявили: «Очікується, що президенти детально обговорять стан і перспективи розвитку двосторонніх зв'язків. В останні кілька років вони серйозно погіршилися».

Детальніше читайте в матеріалі «Трамп і Путін: "перезавантаження" чи остаточний розрив»