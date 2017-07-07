У жорстокій бійці в мексиканській в'язниці загинули 28 осіб: кілька тіл знайдені обезголовленими

Зіткнення двох протиборчих банд усередині в'язниці на південно-заході Мексики призвело до численних жертв серед ув'язнених.

Як передає «Бі-бі-сі», адміністрація в'язниці "Лас-Крусес" в Акапулько повідомляє щонайменше про 28 загиблих, причому кілька тіл знайдені обезголовленими.

Більшість жертв загинули в результаті ножових ран і сильних побоїв. За даними влади, спалах насильства у в'язниці стався напередодні вночі. Слідів використання вогнепальної зброї не виявлено.

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Акапулько - найбільше місто штату Герреро, одного з великих центрів виробництва наркотиків.

У минулому Акапулько було одним з головних туристичних місць Мексики, але через різке зростання злочинності перетворилося в одне з найнебезпечніших місць в країні.

Губернатор штату дав розпорядження почати розслідування інциденту, а поки федеральна поліція і армія встановили кордон навколо в'язниці "Лас-Крусес", оскільки родичі ув'язнених, дізнавшись про вбивства усередині в'язниці, спробували проникнути на її територію, зробивши дірки в загородженнях з колючого дроту.

Як і більшість в'язниць Мексики, "Лас-Крусес" переповнена. В даний момент в ній міститься більше двох тисяч ув'язнених.