Творці екранізації "Темної вежі" Стівена Кінга випустили другий трейлер (відео)

У мережі з'явився другий міжнародний трейлер фантастичного фільму "Темна Вежа", екранізації циклу книг американського письменника Стівена Кінга. Письменник виступив також продюсером стрічки.

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За сюжетом, головний герой у виконанні Ідріса Ельби протистоїть Людині в чорному у виконанні Меттью Макконахі. Головний герой вирушає на пошуки Темної вежі, яка утримує всесвіт від знищення. Його прототипом став персонаж Клінта Іствуда з класичного вестерну "Хороший, поганий, злий".

Світова прем'єра «Темної вежі» намічена на серпень.