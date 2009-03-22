Прем'єр Угорщини внесе до парламенту пропозицію щодо вотуму довіри собі

6-го квітня прем`єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань внесе на розгляд парламенту пропозицію щодо вотуму довіри собі.

14-го квітня відбудеться голосування з цього питання. Про це сам Дюрчань повідомив журналістів після засідання керівництва правлячої Угорської соцпартії, лідером якої він є. За словами все ще прем`єра Дюрчаня, Соцпартія має намір сформувати національний уряд, який би в умовах світової кризи вжив заходів для зниження наслідків рецесії, соціальної напруженості і сприяв би відновленню економіки. При цьому прем`єр виключив можливість того, що не вдасться домовитися щодо його наступника. "Ми зможемо домовитися", - додав він.

Эхо Москвы