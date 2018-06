Після Афганістану може відбутися розпуск НАТО?

У Німеччині антиглобалісти з руху Attac виготовили й поширили близько 150 тисяч підробних номерів популярної газети Die Zeit, повідомляє телеканал ZDF.

У номері, датованому 1 травня 2010 року, стоять новини і матеріали, які антиглобалісти хотіли б у найближчому майбутньому бачити на сторінках більшості німецьких газет.

Серед заголовків зустрічаються такі, як "Банки перейшли у власність держави", "За закінченням афганської кампанії може відбутися розпуск НАТО", "Хвиля судових процесів проти забруднювачів довкілля".

Підробні номери дещо тонші за звичайні, проте в іншому виконані з бездоганною якістю. Водночас з підробленою паперовою версією в інтернеті з`явився альтернативний сайт die-zeit.net, який зовні точно повторює Zeit Online.

У написанні близько 30 статей, що містяться в номері, взяли участь не тільки активісти Attac, але й відомі журналісти. Серед них Гаральд Шуман (Harald Schuhmann) з "Tagesspiegel" і журналіст "Financial Times Deutschland" Люкас Цайзе (Lucas Zeise).

Як повідомляється, ще 100 тисяч підробних номерів вийдуть у понеділок, 23 березня, безкоштовним додатком до видання "Tageszeitung". Члени Attac зазначають, що поява підробленого Die Zeit є не просто показовою акцією, в номері наведені реальні альтернативні пропозиції щодо виходу з фінансової і економічної кризи.

Акція антиглобалістів з Attac є повторенням аналогічної акції, проведеної в США неурядовою організацією Yes Men, учасники якої роздали перехожим тисячі фальшивих номерів The New York Times. Серед іншого в номері йшлося, що Джордж Буш звинувачується в державній зраді, а націоналізовані нафтові гіганти ExxonMobil і ChevronTexaco створюють фонд для боротьби з глобальним потеплінням.

