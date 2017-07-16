Фінляндія посилила захист від путінських "зелених чоловічків" - ЗМІ

У Фінляндії вступили в силу законодавчі поправки, які забороняють в'їзд в країну і перебування в ній військовим без розпізнавальних знаків на формі, повідомляє Украинская правда з посиланням на фінську національну телерадіомовну компанію Yle.

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"Постанова про внесення відповідних змін до правових актів про територіальне спостереження підписав фінський президент Саулі Нійністьо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під дію поправок підпадають військові, "які діють або прямо в інтересах іноземної держави, або від його імені, або за згодою цієї держави, оснащені або озброєні і не можуть бути ідентифіковані".

Закон передбачає для таких груп абсолютну заборону на в'їзд і перебування в країні. За порушення заборони загрожує кримінальне покарання.

Портал зазначає, що таких неідентифікованих військових називають "зеленими чоловічками". Термін походить від зеленої форми російських військових без розпізнавальних знаків, які були використані в Україні, зокрема, в Криму.