У Сирії стався вибух біля урядового міста, є жертви
14:50, 16 липня 2017Світ
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В результаті інциденту під Латакією є жертви, проте їх кількість і подробиці події поки невідомі.
Ілюстрація REUTERS
Сирійське державне телебачення повідомило про "терористичний вибух" на північ від урядового приморського міста Латакія, який стався в неділю, 16 липня, пише Reuters.
Згідно з інформацією видання, вибух стався у Рас-Шамрі, в місті близько 12 км на північ від сирійського міста. Так, вибух мав "терористичну" природу.
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Відзначається, що в результаті інциденту під Латакією є жертви, проте їх кількість і подробиці події поки невідомі.
Як повідомляв УНІАН, на частині території Сирії почав діяти режим припинення вогню.
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