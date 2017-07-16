У Сирії стався вибух біля урядового міста, є жертви

Сирійське державне телебачення повідомило про "терористичний вибух" на північ від урядового приморського міста Латакія, який стався в неділю, 16 липня, пише Reuters.

Згідно з інформацією видання, вибух стався у Рас-Шамрі, в місті близько 12 км на північ від сирійського міста. Так, вибух мав "терористичну" природу.

Читайте такожРФ збирається розширити військову базу в Сирії

Відзначається, що в результаті інциденту під Латакією є жертви, проте їх кількість і подробиці події поки невідомі.

Як повідомляв УНІАН, на частині території Сирії почав діяти режим припинення вогню.