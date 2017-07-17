В ЄС вирішили перекрити доступ до обладнання лівійським перевізникам мігрантів

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу вирішили вжити низки заходів з метою зменшення потоку мігрантів до Європи з Лівії Середземним морем.

На проведеній у понеділок, 17 липня, зустрічі вони ухвалили рішення заборонити, зокрема, експорт до Лівії надувних човнів та моторів до них. Таке обладнання зазвичай використовують лівійські контрабандисти-перевізники мігрантів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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Міністри тажож вирішили прозондувати можливість розширення заборони на експорт за межі ЄС, оскільки більшість надувних човнів вироблені в Китаї та можуть потрапляти в Лівію не через країни Євросоюзу.

Крім того, Європейський Союз заморозить майно та рахунки юридичних та фізичних осіб, причетних до нелегальних перевезень мігрантів Середземним морем. Самим членам угруповань контрабандистів чи їхнім покровителям загрожує також заборона на в'їзд.

Керівники дипломатичних відомств країн-членів ЄС сподіваються в такий спосіб завдати удару по бізнес-моделі організаторів нелегальних перевезень мігрантів з Африки до європейського узбережжя.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Італії, який прагне зупинити потік мігрантів до країни, розробив проект кодексу поведінки для неурядових організацій (НУО), які підбирають мігрантів у Середземному морі. Якщо якась із організацій відмовиться прийняти запропоновані умови, її плавзасобам можуть заборонити заходити в італійські порти, і вони змушені будуть висаджувати врятованих мігрантів в інших країнах.