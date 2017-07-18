У Польщі викрили підпільний цех виготовлення цигарок, в якому працювали українці

У Польщі неподалік від Варшави викрили нелегальний цех виготовлення тютюнових виробів та затримали працівників, серед яких виявилися двоє українців та полька. Про це повідомляє місцева комендатура поліції, передає ТСН.

"Під час проведення дій у місцевості Ядвісін Леґіоновського повіту поліція у підвалі орендованого будинку виявила виробничу лінію для виготовлення цигарок, зокрема, змішувач бетону для змішування тютюну, пакувальні машини, наклейки для блоків цигарок, а також картонні коробки для упаковки", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКонтрабандисти вдосконалюються: товари перевозять із GPS-навігатором (фото)

За даними правоохоронців, було вилучено приблизно 145 тис. штук цигарок різних марок та понад 340 кг різаного тютюну без польських акцизних знаків.

Наразі затриманих - 34-річну польку та 21- та 38-річних українців – заарештували на три місяці. Їх звинувачують в організації злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням та зберіганням тютюнових виробів, що завдало втрат держскарбниці Польщі у понад 500 тис. злотих (119 тис. євро).

Раніше правоохоронці ліквідували в Україні міжнародний канал контрабанди цигарок.