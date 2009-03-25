У Білорусі загинуло троє і травмовано п’ятеро українців

У Бресті (Білорусь), 24 березня ц.р. близько 23:00 на 140-му кілометрі автодороги Брест-Мінськ сталося зіткнення мікроавтобуса „Фольксваген Каравелла”, в якому перебували 8 громадян України, та автомобіля ЗІЛ-431410.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на інформацію Генерального консульства України, у результаті зіткнення троє громадян України загинули (всі жителі Івано-Франківської області) та п’ять травмовано. Постраждалих українських громадян доставлено до Івацевічської Центральної районної лікарні (Брестська область). Повідомлення про ДТП передане консульською установою до УМВС Івано-Франківської області для інформування рідних.

З метою отримання більш повної інформації про ДТП та надання потерпілим консульської допомоги до місця госпіталізації співвітчизників виїхали співробітники Генконсульства України в Бресті. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.