У Білорусі палять портрети Лукашенка
21:07, 25 березня 2009Світ
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Акція протесту приурочена до дня Волі
|Фото REUTERS
Демонстранти стали вздовж проспекту Незалежності. На проїжджу частину їх не пускають співробітники ЗМОП і ДАІ. Тих, хто намагається вийти на проїжджу частину, витісняють на тротуар.
Одна з колон демонстрантів, чисельністю, за даними "Хартії 97", близько 5 тисяч чоловік, рушила в бік Жовтневої площі, проте була зупинена ЗМОПом.
Решта маніфестантів зосередилися біля будинку Академії наук, де проходить мітинг і виступають лідери опозиції.
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