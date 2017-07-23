"Забороняємо забороняти!": у Москві на ході "За вільний інтернет" затримують людей (фото, відео)

Сьогодні, 23 липня, в Москві почалася хода "За вільний інтернет". Судячи з кадрів, сотні людей беруть участь у заході.

Люди скандують "Інтернет не заборонити, краще Думу розпустити!", "Свобода слова скрізь і завжди!", "Забороняємо забороняти!", "Росія без Путіна, інтернет без буржуїв!", "Ні цензурі!", передає Дождь.

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Раніше мерія Москви погодила з партією ПАРНАС проведення акції "Марш за вільний інтернет". Було заявлено до 10 тисяч учасників. Хода пройде по Страсному, Петровському, Різдвяному та Стрітенському бульварах до проспекту Академіка Сахарова.

На заході вже були затримані кілька людей. Першого учасника акції Руслана Іванова затримали, коли він спробував пройти через рамки з листівками на підтримку політика Олексія Навального. Активісту сказали, що з агітаційними матеріалами проходити не можна, він пішов шукати урну, й його затримали. Поліція розцінила це незаконною агітацією.

Другий учасник був затриманий за плакат з написом putin lies. Як повідомляє "ОВС-Інфо", затриманого звали Григорій Саксонов.

Рух "Протестна Москва" пише, що на вході поліція вилучає всі плакати.

Хода в самому розпалі. pic.twitter.com/KMUKIDf6gj — Протестна Москва (@nedimon_msk) July 23, 2017

Люди скандують "Тор – не поза законом" та "Звільнити математика Богатова". Як відомо, Богатова звинувачують у "масових закликах до безладів" у Москві 2 квітня, які він нібито поширив у прихованій мережі "Тор", передає ТСН.

Як повідомляли російські ЗМІ, Богатова підозрюють в закликах до масових заворушень на вуличній акції 2 квітня в столиці РФ. СК РФ підозрює Богатова в тому, що він, використовуючи "програми, спрямовані на приховування фактів виходу в інтернет", зокрема "Тор", закликав влаштувати "безлади" в Москві. Причому всі ці записи були опубліковані не під ім'ям підозрюваного.

У Росії нерідко затримують людей за репост в соцмережах. Так, цьогоріч у червні Калузький районний суд в Росії засудив городянина Романа Гришина до 320 годин обов'язкових робіт за "розпалювання ненависті і ворожнечі".

Зазначається, що причиною кримінального переслідування Романа Гришина став його перепост в соцмережі 2014 року музичного ролика, який критикує політику влади Росії на сході України.