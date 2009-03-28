Кораблі ВМС США вирушили з баз в Японії в бік Кореї

Кораблі ВМС США вирушили в п`ятницю з баз в Японії у напрямку Корейського півострова перед очікуваним запуском КНДР ракети з космічним супутником, повідомив голова Об`єднаного комітету начальників штабів адмірал Майкл Муллен. Заяву передала РІА Новости прес-служба збройних сил США.

"Незважаючи на те, що Північна Корея заявляє, що запускає космічний супутник, ми вважаємо, що ця дія може порушити резолюцію ООН 1718. Очевидно, що розвиток ракетних технологій в цій країні суперечить резолюції, хоч би якого призначення були ці ракети", - сказав Муллен.

Пхеньян оголосив про підготовку запуску ракети для виведення на орбіту експериментального супутника зв`язку в період з 4 по 8 квітня. Японія, США і Південна Корея припускають, що під виглядом запуску супутника КНДР планує випробувати міжконтинентальну балістичну ракету, здатну нести ядерний заряд.

Ракета "Инха-2" ("Чумацький шлях") вже встановлена на пусковій платформі на мисі Мусудан. У п`ятницю у Вашингтоні пройшли консультації представників трьох країн - учасників шестисторонніх переговорів з корейської ядерної проблеми - США, Японії і Республіки Корея.

Муллен додав, що навряд чи така ракета зможе досягти американської території, проте запуск продемонструє, що КНДР працює над розвитком технологій, які дозволяють це робити. За словами Муллена, підготовлена до запуску ракета зібрана з агрегатів і за схемами, які застосовуються для створення балістичних ракет.