Принц Вільям нічною зміною завершить кар'єру пілота рятувального гелікоптера

Принц Вільям попрощається з кар'єрою пілота швидкої допомоги East Anglian Air Ambulance (EAAA), вийшовши у свою останню нічну зміну в четвер, щоб після цього повністю присвятити себе придворним обов'язкам, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Герцог Кембриджський, другий за рахунком претендент на британський престол, два роки пропрацював у медичній авіації. За його словами, він пишається роботою медслужби і вдячний за отриманий досвід.

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"Я пишаюся тим, що служив із такими чудовими людьми, які щодня рятують життя в нашому регіоні", - заявив принц.

Принц працював у бригаді з чотирьох осіб, кожна зміна тривала 9,5 годин.

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Швидка медична служба, у якій працював принц, надавала допомогу постраждалим у різних надзвичайних подіях - пожежі, отруєння, падіння з коня, серцеві напади, автомобільні аварії.

Кожен день служба отримує близько 2 тисяч звернень за допомогою.

"Були дуже важкі, похмурі моменти. Ми багато говоримо про них, і це кращий спосіб впоратися з більшістю таких ситуацій", - говорив Вільям про свою роботу у вересні минулого року.

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Він пілотує рятувальний гелікоптер H-145, який розвиває швидкість 170 миль на годину (273,5 км/год), і може опинитися на місці події у будь-якому районі Східної Англії протягом кількох хвилин.

"За час служби я зустрічав людей, які опинялися в найжахливіших ситуаціях. В якості члена [медичної] команди я побував у багатьох будинках, де мені довелося розділити з людьми хвилини найвищого емоційного напруження: від полегшення, якщо ми давали шанс на порятунок, до глибокого горя", - ділиться спогадами принц.

Принцу платили зарплату, яку той в повному обсязі перераховував у благодійний фонд медичної служби.

Останнє нічне чергування принц проведе в Кембриджському аеропорту.