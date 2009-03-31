Президент США летить до Європи (графік поїздки)

Президент США Барак Обама та його дружина Мішель вирушать у вівторок в перше європейське турне. Вони мають за тиждень відвідати п`ять країн і подолати більше 19 тисяч кілометрів.

Президент США залишить Вашингтон о 8 ранку за місцевим часом і (з урахуванням поясного часу) прибуде до Лондона ввечері. В середу і четвер він візьме участь у саміті G20 і проведе цілу серію двосторонніх переговорів. Зокрема, 1 квітня вперше особисто зустрінеться з президентом Росії Дмитром Медведєвим (серед можливих тем переговорів: двосторонні відносини, ситуація в Афганістані, проблема ПРО, фінкриза та безпека), з головою КНР Ху Цзіньтао. Наступного дня президента США чекають переговори з прем`єр-міністром Індії Манмоханом Сингхом і президентом Південної Кореї Лі Мен Баком, а також прийом у королеви Великої Британії.

3, 4 і 5 квітня Обама відвідає континентальну Європу. Президента США чекають двосторонні переговори з президентом Франції Ніколя Саркозі і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

3-4 квітня в Страсбурзі (Франція) і Келі (Німеччина) пройде ювілейний саміт НАТО. Головною темою переговорів країн Альянсу стане запропонована Обамою кілька днів тому стратегія в Афганістані.

Після саміту НАТО Обама вирушить до Праги, де 4 і 5 квітня проведе зустрічі з представниками влади Чехії, лідерами країн-членів ЄС і президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу.

Потім Обама відлетить до Туреччини, де відвідає Анкару і Стамбул. Як повідомила президентська прес-служба, протягом Обама має намір підкреслити роль Туреччини не тільки в НАТО, а й в ізраїльсько-сирійських переговорах. Президент США має намір запевнити турків у тому, що їх країна "є справжнім мостом між Азією і Європою", уточнює РІА “Новости”.

Звідти 7 квітня Обама вилетить до Вашингтона.