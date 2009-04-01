Газпром дасть Туреччині газ через «Блакитний потік»

ВАТ «Газпром» збільшить подачу газу по газопроводу «Блакитний потік» для компенсації скорочення поставок газу до Туреччини через аварію в Придністров`ї.

Про це УНІАН повідомили в управління інформації ВАТ «Газпром».

«Внаслідок розриву на магістральному газопроводі «Ананьїв – Тирасполь – Ізмаїл», що стався 1 квітня поблизу міста Тирасполя в Придністров`ї, тимчасово скорочено подачу російського газу через територію Молдови в напрямку балканських країн. Обсяг скорочення становить приблизно 40%. Подача газу здійснюється по паралельних газопроводах», – наголошується в повідомленні.

«Газпром» збільшить подачу газу по газопроводу «Блакитний потік» для компенсації скорочення поставок газу до Туреччини. Поставки газу до Румунії, Болгарії, Македонії та Греції буде продовжено в колишніх обсягах по балканському коридору.

Як повідомляв УНІАН, подачу російського газу споживачам на Балканах було тимчасово припинено через аварію, що сталася в середу вранці на транзитному газопроводі під Тирасполем. Приблизно о 6:30 мск неподалік від Тирасполя стався розрив магістрального газопроводу «Ананьїв – Одеса – Ізмаїл» із займанням газу. Аварія сталася на ділянці газопроводу в полі біля села Кіцкани на правому березі Дністра.

Жертв і руйнувань немає. На місці події ведуться аварійні роботи.

Уряд Молдови в середу підтвердив факт вибуху на газопроводі в Придністров`ї. «Я можу підтвердити, що на газопроводі біля Тирасполя був вибух», – сказав прес-секретар уряду Молдови Віталій КОНДРАЦЬКИЙ.

За його словами, причини вибуху технічні й про тероризм не йдеться. Прем`єр-міністр Зінаїда ГРЕЧАНАЯ збирає держкомісію з надзвичайних ситуацій для розслідування причин вибуху, сказав він.

У прес-центрі НАК «Нафтогаз України» повідомили, що транзит газу до країн Балканського регіону буде відновлено на 85-90% до 15:00 середи, 1 квітня.