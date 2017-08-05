На півночі США біля будівлі ісламського центру прогримів вибух

У суботу біля будівлі ісламського центру в місті Блумінгтон (штат Міннесота) на півночі США прогримів вибух. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CBS.

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За його даними, будівля релігійного центру охоплено вогнем, над ним піднімається стовп диму. Як зазначає телеканал, мова може йти про спробу підпалу.

У той же час в заяві місцевої поліції у Twitter кажуть, що в результаті НП постраждалих немає. Зазначається, що до розслідування підключилися співробітники ФБР.

На місці інциденту працюють рятувальні служби та пожежники.