Кошмар друзів Путіна: нові санкції США виведуть на поверхню мільярди брудних доларів - економіст

Ухваливши санкції проти Росії, Конгрес США продемонстрував надзвичайну підтримку України. "Фактично Кремлю сказали: позбутися західних санкцій, не відмовившись від Донбасу, не вийде", - сказав Андерс Аслунд, шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Cauncil, повідомляє "Новое время".

Читайте такожТрампу не подобаються санкції проти Росії, але він їх підпише - ТіллерсонТакож Аслунд уточнив, що санкції, пов'язані з Кримом, описані в іншій главі, але їх теж класифікували.

"Починаючи з 2014 року під санкції потрапили представники найближчого оточення Путіна. Однак, ні в США, ні в Великобританії, де зберігається більша частина їх багатомільярдних статків, нічого конфісковано так і не було. Лише Італія заморозила кілька розкішних об'єктів, що належать Аркадію Ротенбергу", - сказав Аслунд, додавши, що нові американські санкції тепер змінять цю ситуацію.

"Це означає, що США нарешті виведуть на поверхню мільярди брудних доларів, що потрапили в країну, зокрема, під виглядом нерухомості у Флориді і Нью-Йорку", - зазначив він.

"Іншими словами: закон точно зачепить більшість друзів Путіна", - підсумував Аслунд.

Повну версію матеріалу читайте в журналі "Новое время" від 11 серпня 2017 року.