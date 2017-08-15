Аномальні хвилі в Бразилії: серфери хизувалися майстерністю, а місцева влада закрила доріжку вздовж узбережжя (відео)
11:55, 15 серпня 2017Світ
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Набагото менше зраділа шторму влада Ріо-де-Жанейро - у місті навіть закрили велосипедну доріжку вздовж узбережжя, з якої відкриваються фантастичні види на море.
Серфери Бразилії скористались аномально високими хвилями, аби похизуватись майстерністю
Штормове попередження і 4-метрові хвилі стали радістю для бразильських серферів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Екстремали з’їхалися до відомого пляжу "Арпоадор", аби скористатися нагодою і зловити гарну хвилю.
Набагото менше зраділа шторму влада Ріо-де-Жанейро - у місті навіть закрили велосипедну доріжку вздовж узбережжя, з якої відкриваються фантастичні види на море.
Як повідомляв Погода.УНІАН, днями в Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Герт".
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