Богохульство - не злочин: у Нідерландах не покарають авторів секс-відео в церкві

Голландська влада відхилила скаргу адміністрації католицької церкви Святого Йосипа у місті Тілбург, в будівлі якої два актора зняли на відео сцену сексу в сповідальниці. Ролик був викладений в інтернет на початку року, з'явившись на одному з голландських порносайтів, пише Російська служба Бі-бі-сі.

На думку голландської прокуратури, відео дійсно можна вважати образливим, але притягнути до суду його авторів не представляється можливим, оскільки закон про богохульство був давно скасований.

Читайте такожПоліція Ватикану зірвала гей-оргію з наркотиками в квартирі секретаря кардинала

Священик церкви святого Йосипа Ян ван Норвеген каже, що незадоволений ухваленим рішенням. Ще один служитель церкви заявив, що в системі правосуддя країни є величезний недолік.

У будівлі церкви для очищення від осквернення була проведена спеціальна недільна служба всепрощення. Керівництво церкви звернулося до прокурора, проте скарга не була задоволена.

"Ми вважаємо, що це [відео] образливо по суті, але ми уважно вивчили законодавчу базу і не знайшли підстави для кримінального переслідування. Богохульство не злочин, а питання про незаконне проникнення на територію тут не варто ставити", - заявив прес-секретар прокуратури.

Тепер керівництву церкви належить вирішити, чи варто починати громадянський судовий розгляд.

Як повідомляв УНІАН, набагато більш суворо карають за образу почуттів віруючих у Росії. У травні блогера Руслана Соколовського засудили до 3,5 років позбавлення волі умовно за відео з ловлею покемонів у храмі.

Надію Толоконникову у 2012 році засудили до позбавлення волі на термін 2 роки за статтею "хуліганство" за "панк-молебень" в храмі Христа Спасителя в складі групи Pussy Riot.