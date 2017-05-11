Засуджений за ловлю покемонів у храмі росіянин розповів, що процес "неабияк розорив" його

Блогер Руслан Соколовський, засуджений до 3,5 року позбавлення волі умовно, заявив, що не має наміру найближчим часом публікувати нові відеозаписи, повідомляє Єкатеринбург Онлайн.

"Буду дуже спокійний і тихий, так як мене можуть наздогнати і посадити реально", - заявив Соколовський журналістам після оголошення вироку.

"Всі ці події мене неабияк розорили. Я втратив свої гроші, величезну кількість часу. Сьогодні я побачуся зі своєю дівчиною, поспілкуюся з матір'ю. Вирішу, де мені жити, адже у мене житла зараз немає", - розповів про найближчі плани блогер.

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Про вирок Соколовському з іронією розповіла на своїй сторінці в Facebook Надія Толоконнікова, яку в 2012 році засудили до позбавлення волі на термін 2 роки за статтею "хуліганство" за "панк-молебень" в храмі Христа Спасителя в складі групи Pussy Riot.

Як повідомляв УНІАН, суд в Єкатеринбурзі 11 травня визнав Руслана Соколовського винним в образі почуттів віруючих, порушення ненависті або ворожнечі і незаконному обороті пристроїв для прихованого запису.

Кримінальну справу стосовно Соколовського було порушено через відеоролики, які він публікував в інтернеті, включаючи запис, де блогер ловить покемонів у Храмі-на-Крові.

Звинувачення просило для Соколовського 3,5 роки реального терміну. Захист наполягав на виправдувальному вироку.

Вирок, винесений блогеру, передбачає трирічний випробувальний термін. Суд також наказав Соколовському видалити усі відеоролики, визнані такими, що ображають релігійні почуття віруючих, і заборонив йому брати участь у масових заходах.