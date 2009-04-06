Суд США дозволив депортувати до Німеччини Івана Дем'янюка

Звинувачується в масових стратах

Імміграційний суд США ухвалив рішення, що дозволяє депортувати до Німеччини 89-річного Івана Дем`янюка, обвинуваченого в пособництві знищенню 29 тисяч в`язнів нацистських концтаборів, повідомили у понеділок представники суду. Минулої п`ятниці, 3 квітня, суд вирішив припинити депортацію. Тепер дія рішення про припинення процедури депортації припинена. РІА "Новости"

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