Російський пропагандистський телеканал Life закривається - ЗМІ

Телеканал Life (колишній LifeNews) у п'ятницю 18 серпня, працює останній день, після чого його мовлення буде припинено, але залишаться інші проекти, передає Громадське.

Про це повідомило федеральне агентство ТАСС з посиланням на джерело у холдингу. Також раніше російське видання РБК повідомило, що медіа-проект Life в рамках стратегії розвитку планує скоротити новинне ефірне мовлення, яке спричинить скорочення штату співробітників.

Читайте такожКремлівський пропагандист із Британії Філліпс знайшов наречену в окупованому Луганську та розповів про весілля (фото)

«Залишається тільки сайт і наші проекти, звичайно. Повністю припиняється (телемовлення). На частоті буде звернення до телеглядачів, стежити за новинами Life на сайті і в соцмережах», — пояснив співрозмовник агентства.

Він також уточнив, що будуть скорочені 90 осіб, а ще 90 залишаться працювати над стрімінговим мовленням.

Інтернет-видання LifeNews.ru було створено у вересні 2009 року на базі інформаційно-розважального ресурсу Life.ru. Ресурс позиціонував себе як новинний таблоїд. Власником ліцензії на мовлення телеканалу є компанія ТОВ «Медіа контент», бенефіціарами якого є журналіст, засновник газети «Жизнь» Арам Габрелянов.

Телеканал відомий викривленням подій, фактів та великою кількістю фейків.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Навальний продав кремлівським пропагандистам з Life відео про власну відпустку.