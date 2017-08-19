В США оголосили тендер на поставку зброї Україні

США оголосили тендер на поставку пістолетів Glock G17 та боєприпасів до них для потреб України, повідомляє Новое время з посиланням на портал державних закупівель Federal Business Opportunities.

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"У рамках тендеру для України закуплять навчальні пістолети Glock G17, патрони та захисне спорядження. Учасники торгів зобов'язані надати свої пропозиції до 22 серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закупівля нелетальної тренувальної зброї здійснюється в рамках військової допомоги США Україні.

Як повідомлялося, Пентагон і Державний департамент США розробили план поставок Україні протитанкових ракетних комплексів та іншого озброєння для захисту від російської агресії.

Швидше за все, мова йде про постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також, можливо, про надання протиповітряного озброєння.

Як повідомляв УНІАН, раніше сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн звернувся до Конгресу, запропонувавши прийняти законопроект із жорсткими санкціями щодо РФ і надати українській армії летальну зброю.