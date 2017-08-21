Заступник Лаврова став новим послом Росії у США

Президент Росії Володимир Путін призначив новим послом в США заступника міністра закордонних справ РФ Анатолія Антонова.

Антонов змінить на цій посаді Сергія Кисляка. Про це повідомили в прес-службі Кремля.

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Іншим указом Путін звільнив Антонова з посади заступника міністра закордонних справ РФ.

Глава російської держави також підписав указ, яким Сергій Кисляк звільнений від обов'язків посла Росії в США та постійного спостерігача Росії при Організації американських держав у Вашингтоні.

Антонов обіймав посаду заступника керівника російського зовнішньополітичного відомства, кар'єрний дипломат, у 1978 р. закінчив МДІМВ, є доктором політичних наук, володіє англійською та бірманською мовами. З 2004 по 2011 рік був директором департаменту МЗС РФ з питань безпеки і роззброєння, з 2011 по 2016 рік - заступником міністра оборони.

У зв'язку з подіями в Україні та окупацією Криму в лютому 2015 року Антонов внесений до санкційних списків Євросоюзу і Канади, у вересні 2015 року - до списку санкцій України.

Як повідомляв УНІАН, посол Росії в США Сергій Кисляк закінчив свою місію у Вашингтоні. Він обіймав свою посаду з 2008 року.

Після виборів президента США Кисляк опинився в центрі політичного скандалу. У приховуванні контактів з російським послом звинувачували генпрокурора США Джеффа Сешнса. Крім того, радника президента США Майкла Флінна підозрювали в обговоренні зняття російських санкцій ще до інавгурації Дональда Трампа на посаду глави держави. Через це Флінн пішов у відставку.

The Washington Post писала, що Кисляк під час президентських виборів обговорював з радником Трампа і Сешнсом питання виборчої кампанії Трампа, які мали важливе значення для Росії. Джерела газети наголошували, що сторони також обговорювали перспективи російсько-американських відносин за дії нової адміністрації президента.