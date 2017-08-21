У Литві два російських канали опинилися під загрозою заборони через висловлювання Жириновського

Литовська комісія з радіо і телебачення визнала, що два російських телеканали розпалюють війну і ненависть. Через це їхню трансляцію можуть припинити, передає Delfi.

Комісія встановила, що висловлювання російського депутата Володимира Жириновського розпалювали ненависть в програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на каналі "РТР Планета" і в програмі "Право знати" на каналі "ТВЦ".

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Так, під час програми на каналі "РТР Планета" Жириновський, сказав: "Потрібно висунути ультиматум прибалтійським державам, щоб вони відвели все війська НАТО на 300 кілометрів від кордонів Росії, а не відведете - ми приймемо певні заходи" .

На запитання ведучого, які саме заходи він пропонує, Жириновський відповів: "А вони потім побачать. Вранці, вночі прилетять якісь літаки".

Голова комісії з радіо і телебачення попередив, що цього разу щодо телеканалів можуть бути застосовані більш суворі санкції ніж раніше.

"Всьому є межа. Якщо ці три місяці ніяк не вплинули і порушення повторюються, то, на мій погляд, санкції повинні бути суворішим", - сказав він.

"Можливою санкцією для них було б від року до півтора років", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше країни Балтії та Норвегія почали будівництво стіни на кордоні з РФ.