Трамп звинуватив лідерів республіканців у "безладі", бо вони не прислухались до його поради

Президент Дональд Трамп заявив, що лідери конгресу могли б уникнути «безладу» у питанні підвищення рівня боргу США, якби вони прислухались до його поради, пише Reuters.

Видання пише, що Трамп, у зв’язку із критикою в його бік, намагався звинуватити партійних лідерів, якщо Конгрес не погодиться на підвищення ставки на позику федеральному уряду.

Читайте такожСенатор Маккейн закликав Трампа надати летальну зброю Україні, щоб чинити тиск на Росію

Трамп заявив, що він порадив лідеру більшості в республіканському сенаті Мітчу Макконнелу і спікеру Палати представників Полу Райану «зв'язати» прийняття законодавства, що підвищує верхній рівень боргу із законопроектом про ветеранів, який Трамп підписав 12 серпня.

«Вони ... не зробили цього, так що тепер у нас є велика угода з Dems, які тримають їх (як завжди) на схвалення боргу. Можливо, було так просто - тепер безлад! » - написав Трамп сказав в повідомленнях у Twitter.

Як повідомляв УНІАН раніше, відносини між президентом США Дональдом Трампом та республіканцем, лідером більшості Мітчем Макконнелом розкололися, посадовці не розмовляли кілька тижнів. Повідомляється, що Макконнел навіть висловив сумнів щодо того, чи зможе Трамп врятувати свою адміністрацію після низки літніх криз.