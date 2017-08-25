"Крим – не мій! Краденого не приймаю!": у Петербурзі відбулася акція на підтримку України (відео)
18:51, 25 серпня 2017Світ
8 0
У російському Санкт-Петербурзі 24 серпня провели акцію на підтримку України.
Учасники заходу зібралися біля пам'ятника Гоголю, щоб побажати Україні миру і процвітання в сім'ї європейських народів, йдеться у сюжеті Крим.Реалії.
Читайте такожУ Коктебелі вивісили український прапор на електропроводах - окупанти намагаються його зняти (фоторепортаж, відео)
Активісти вийшли з плакатами "Свободу українцям-заручникам в російських в'язницях", "Крим – не мій! Краденого не приймаю!" й українськими прапорами.
Російська поліція оголосила прапор "засобом агітації та забороненим до використання на публічному заході".
Як повідомляв УНІАН, на Хрещатику в центрі Києва з нагоди 26-ї річниці Незалежності України відбулося урочисте проходження військ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter