"Крим – не мій! Краденого не приймаю!": у Петербурзі відбулася акція на підтримку України (відео)

Учасники заходу зібралися біля пам'ятника Гоголю, щоб побажати Україні миру і процвітання в сім'ї європейських народів, йдеться у сюжеті Крим.Реалії.

Читайте такожУ Коктебелі вивісили український прапор на електропроводах - окупанти намагаються його зняти (фоторепортаж, відео)

Активісти вийшли з плакатами "Свободу українцям-заручникам в російських в'язницях", "Крим – не мій! Краденого не приймаю!" й українськими прапорами.

Російська поліція оголосила прапор "засобом агітації та забороненим до використання на публічному заході".

Як повідомляв УНІАН, на Хрещатику в центрі Києва з нагоди 26-ї річниці Незалежності України відбулося урочисте проходження військ.