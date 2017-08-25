"Крим – не мій! Краденого не приймаю!": у Петербурзі відбулася акція на підтримку України (відео)

18:51, 25 серпня 2017
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У російському Санкт-Петербурзі 24 серпня провели акцію на підтримку України.

Учасники заходу зібралися біля пам'ятника Гоголю, щоб побажати Україні миру і процвітання в сім'ї європейських народів, йдеться у сюжеті Крим.Реалії.

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Активісти вийшли з плакатами "Свободу українцям-заручникам в російських в'язницях", "Крим – не мій! Краденого не приймаю!" й українськими прапорами.

Російська поліція оголосила прапор "засобом агітації та забороненим до використання на публічному заході".

Як повідомляв УНІАН, на Хрещатику в центрі Києва з нагоди 26-ї річниці Незалежності України відбулося урочисте проходження військ.

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Теги: #День Незалежності України#акція на підтримку України#акція в Петербурзі