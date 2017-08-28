Трамп збирається відновити скасований Обамою доступ поліції до військової техніки – ЗМІ

Адміністрація Трампа готується до відновлення доступу правоохоронних органів до військової техніки, що було скасовано адміністрацією Обами в умовах протестів проти використання поліцією бойових машин та інших засобів протистояння протестуючим.

Документи, отримані The Associated Press, вказують на те, що президент Дональд Трамп планує підписати розпорядження про скасування директиви Обами, яка обмежила доступ поліцейських до засобів, які включають гранатомет, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Рішення Трампа може повністю відновити програму, згідно з якою військові засоби «можуть бути використані для того, щоб допомогти державним, місцевим і племінним (органам в індіанських резерваціях – ред.) правоохоронним органам краще захистити громадську безпеку та зменшити рівень злочинності».

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Національні поліцейські організації давно підштовхують Трампа дотриматися своєї обіцянки відновити доступ правоохоронних органів до спеціальної техніки, мотивуючи це необхідністю забезпечення безпеки співробітників правоохоронних органів в умовах терористичних нападів. Броньовані машини відіграли ключову роль у реакції поліції на масові розстріли в грудні 2015 року в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, зазначає видання.

Президент США Барак Обама видав розпорядження у 2015 році, яким скоротив доступ до такої техніки після публічного обурення використанням військового обладнання, коли поліція зіткнулася з протестуючими у Фергюсоні, штат Міссурі, після смерті 18-річного Майкла Брауна. Правоохоронці тоді використали сльозогінний газ, собак та броньовані машини. Іноді вони також вдавались до використання штурмових гвинтівок (автоматів).

Міністерство юстиції США відмовилося коментувати інформацію про відновлення доступу до спеціальних засобів.