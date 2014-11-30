Поліцейський, що застрелив підлітка у Фергюсоні, звільнився

Поліцейський Даррен Вілсон, який застрелив минулого літа в американському Фергюсоні (штат Міссурі) 18-річного афроамериканця Майкла Брауна, звільнився з правоохоронних органів США.

Як повідомив у суботу ввечері його адвокат Ніл Брантрейгер, подане прохання про відставку вступає в силу негайно, пише ТАСС.

З дня трагічного інциденту, 9 серпня, Вілсон, який пропрацював у поліцейському управлінні Фергюсона шість років, знаходився в адміністративній відпустці - він був відсторонений від виконання службових обов'язків зі збереженням утримання. За словами адвоката, правоохоронець змушений був весь цей час переховуватися через погрози фізичної розправи.

Читайте такожУ Фергюсоні заарештовано ще 15 осіб Кількома днями раніше Брантрейгер повідомив, що поліцейський має намір звільнитися з правоохоронних органів. "Питання не в тому, звільниться він чи ні. Питання в тому, коли він це зробить", - сказав адвокат.

Як зазначала телекомпанія CNN, Вілсон не хотів звільнятися з поліції до оголошення рішення присяжних у його справі, оскільки це могло бути розцінено як визнання ним своєї провини.