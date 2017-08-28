Біля берегів Сінгапуру виявили тіла американських моряків із есмінця "Джон Маккейн"

Задіяні у пошуково-рятувальній операції водолази виявили й підняли на поверхню поблизу Сінгапуру тіла десяти американських моряків. Усі вони вважалися зниклими після зіткнення 21 серпня есмінця військово-морських сил США John S. McCain з нафтовим танкером. Про це в понеділок, 28 серпня, повідомили представники ВМС США, передає DW.

У повідомленні зазначається, що вік виявлених загиблих матросів - від 20 до 39 років. Вони походять з восьми штатів. Раніше повідомлялося також про поранення п'ятьох військових унаслідок інциденту.

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Нагадаємо, 21 серпня, американський есмінець John S. McCain зіштовхнувся з ліберійським нафтовим танкером Alnic MC у Тихому океані біля берегів Сінгапуру. Зіткнення сталося саме тоді, коли есмінець у плановому порядку заходив у порт Сінгапуру. Американське судно зазнало пошкоджень у ділянці корми.

Це був другий інцидент з військовими кораблями сьомого тихоокеанського флоту США за останні два місяці. У червні військовий корабель USS Fitzgeral зіткнувся з контейнеровозом біля берегів Японії, внаслідок чого загинули семеро моряків. У відповідь на інциденти ВМС США звільнило командувача сьомого флоту. Так само після трагічного випадку поблизу Сінгапуру військово-морські сили США оголосили "операційну паузу" для своїх кораблів у всьому світі.