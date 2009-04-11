Громадяни ЄС і далі їздитимуть до України без віз

Народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає можливе відновлення Україною візового режиму для громадян Європи «популізмом». Про це він заявив в інтерв’ю польським журналістам, повідомила прес-служба депутата.

«Я не бачу жодних вигод від здійснення такого кроку, це швидше популізм, ніж добре прораховане рішення», - сказав Б.ТАРАСЮК.

При цьому він висловив сподіванняя, що «цей крок не буде зроблено».

На його думку, якщо справа таки дійде до відновлення віз для громадян із країн ЄС, то це може призвести «до згортання діалогу щодо запровадження безвізового режиму для громадян України» та до «перегляду Угоди про спрощення візового режиму для громадян України».

«Ця пропозиція є спробою грати на громадській думці, яка здебільшого негативна, через випадки необґрунтованих відмов в отримані віз до країн Європейського Союзу», - зауважив Б.ТАРАСЮК.

Він припустив, що скасування безвізового режиму «безперечно може додати кілька відсотків до рейтингу будь-якого кандидата на посаду Президента».

«Але це є негативний жест по відношенню до ЄС, і звичайно, можна спрогнозувати й негативну реакцію ЄС на цей крок. Очікувати що Євросоюз піде на якісь поступки внаслідок такого шантажу - це марна трата часу та наївність», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ 4 квітня, зокрема, заявив, що безвізовий режим України з Європою може бути скасовано найближчим часом, можливо, навіть до 7 травня.

"Незабаром ми скасуємо безвізовий режим з Європою і виграємо від цього. Це станеться дуже скоро. Можливо, навіть, до Празького саміту 7 травня цього року", - зазначив І.ПОПОВ.

Крім того, на переконання представника Президента, такі дії "підштовхнуть європейців скасовувати візи нам".