Трамп виділить $1 мільйон особистих коштів на ліквідацію наслідків руйнівного урагану "Харві"

Президент США Дональд Трамп виділить один мільйон доларів особистих коштів на ліквідацію наслідків руйнівного урагану «Харві».

Про це повідомила прес-секретар Трампа Сара Сандерс під час вчорашнього брифінгу, йдеться в матеріалі на сайті Білого дому.

«Я мала можливість раніше спілкуватися безпосередньо з президентом, і я рада повідомити, що він хоче долучитись до зусиль, які роблять багато людей по всій країні. Він надає мільйон доларів особистих грошей», – сказала Сандерс.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, в американському штаті Техас кількість загиблих внаслідок урагану "Харві" досягла щонайменше 37 осіб. При цьому багато міст були паралізовані.

Найскрутніша ситуація у Г'юстоні, де тисячі людей опинилися у складному становищі в затоплених будинках, виникла необхідність евакуації навіть з центрів для надання допомоги та закладів для тимчасового житла, де містяни шукали прихисток під час стихійного лиха.

"Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, відтоді як у 2005 році на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинуло приблизно 1800 осіб.