Трамп виділить $1 мільйон особистих коштів на ліквідацію наслідків руйнівного урагану "Харві"
За останніми даними, в американському штаті Техас кількість загиблих внаслідок урагану "Харві" досягла щонайменше 37 осіб.
Президент США Дональд Трамп виділить один мільйон доларів особистих коштів на ліквідацію наслідків руйнівного урагану «Харві».
Про це повідомила прес-секретар Трампа Сара Сандерс під час вчорашнього брифінгу, йдеться в матеріалі на сайті Білого дому.
«Я мала можливість раніше спілкуватися безпосередньо з президентом, і я рада повідомити, що він хоче долучитись до зусиль, які роблять багато людей по всій країні. Він надає мільйон доларів особистих грошей», – сказала Сандерс.
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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, в американському штаті Техас кількість загиблих внаслідок урагану "Харві" досягла щонайменше 37 осіб. При цьому багато міст були паралізовані.
Найскрутніша ситуація у Г'юстоні, де тисячі людей опинилися у складному становищі в затоплених будинках, виникла необхідність евакуації навіть з центрів для надання допомоги та закладів для тимчасового житла, де містяни шукали прихисток під час стихійного лиха.
"Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, відтоді як у 2005 році на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинуло приблизно 1800 осіб.