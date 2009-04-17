Проект європейського транспортного літака критично “завис”

Програма військово-транспортного літака A400M потребує додаткових інвестицій, а європейські держави, що беруть участь в ній, мають замислитися про наслідки її припинення. Про це, як повідомляє Reuters, заявив в інтерв`ю однієї з іспанських газет виконавчий директор Airbus Том Ендерс. В Європі від програми A400M безпосередньо залежить доля більш як 40 тисяч робочих місць, 15 тисяч з яких в Іспанії.

Як уточнює агентство, раніше Велика Британія і Німеччина, одні з найбільших замовників транспортника A400M, пригрозили вийти з 26-мільярдного проекту, який зазнає технічних складнощів. Точні терміни постачань літаків замовникам поки що невідомі, а авіаційні парки збройних сил цих держав потребують оновлення.

Право розірвати угоду в односторонньому порядку замовники одержали після 1 квітня 2009 року, оскільки затримка першого польоту машини перевищила 14 місяців. Проте точна дата цієї події також ще невідома. Нині, за даними Airbus, виробник проводить випробування двигуна літака, який встановлений на аналогічній військово-транспортній машині американського виробництва.

У середині березня 2009 року на засіданні в Празі країни-учасниці проекту ухвалили оголосити тримісячний мораторій на анулювання контрактів з виробником. Водночас, ЮАР, як неєвропейський замовник, має намір розглянути інші варіанти. Утім, як повідомили недавно у військовому відомстві країни, реальних альтернатив A400M сьогодні немає - портфель замовлень військово-транспортних літаків C-130J виробництва Lockheed Martin розписаний мінімум до 2011-2012 року, а C-17 Globemaster південноафриканці вважають надто дорогими.

Лента.ру