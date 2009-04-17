Пірата, що вцілів під вогнем снайперів, повезуть судити до США

07:38, 17 квітня 2009
Світ
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... щойно переконаються, що він не дитина

Пірат Сомалі, який потрапив у полон ВМС США після операції із звільнення капітана американського судна, з`явиться перед судом в Нью-Йорку, повідомляє агентство Ассошіейтед Пресс з посиланням на джерело в Білому домі.

19-річний Абдулвалі Муси (Abdulwali Muse) разом з трьома спільниками утримував на рятувальній шлюпці як заручника капітана американського контейнеровоза Maersk Alabama Річарда Філліпса. Під час операції 12 квітня снайпери морського спецназу застрелили трьох піратів, а Абдулвалі потрапив у полон і опинився на борту есмінця Bainbridge.

Спочатку в уряді США розглядали можливість передачі підозрюваного владі Кенії, правоохоронна система якої має повноваження судити осіб, замішаних в морському піратстві. Проте потім вибір був зроблений на користь Нью-Йорка, оскільки там розташоване відділення ФБР, що має досвід розслідування злочинів проти громадян США в Африці. Зокрема, його співробітники займалися справами про вибухи, влаштованих "Аль-Каїдою" в 1998 році в американських посольствах в Кенії і Танзанії.

Коли саме його буде доставлено до Нью-Йорка, невідомо. За даними джерела, влада США ретельно перевіряє вік підозрюваного, оскільки для притягнення до федерального суду неповнолітнього потрібні додаткові юридичні підстави.

РІА “Новости”

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