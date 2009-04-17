У Тринідад і Тобаго відкривається саміт Америк

П`ятий саміт Америк відкривається сьогодні в південнокарибській державі Республіка Тринідад і Тобаго.

У роботі саміту візьмуть участь глави держав і урядів 34 країн Західної півкулі, окрім Куби, передає РІА «Новости».

Головними темами майбутньої зустрічі у верхах стануть світова економічна криза, міграційні питання, боротьба з незаконним оборотом наркотиків, глобальна зміна клімату.

Пікантності нинішньому саміту додає той факт, що проект підсумкової декларації лідерів 34 країн Західної півкулі так і не узгоджений. Причиною тому стала вимога Венесуели, Нікарагуа, Болівії включити до порядку денного кубинське питання. Йдеться про зняття економічної блокади з Куби з боку США і відновлення її членства в Організації американських держав.

Рішення про виключення Куби з ОАД було прийнято в січні 1962 року.

Як очікується, глава болівійської держави Ево МОРАЛЕС на саміті Америк виступить з пропозицією відмінити економічну блокаду Куби. Якщо ця пропозиція не пройде, то Венесуела, Нікарагуа і Болівія готові накласти вето на підсумкову декларацію.

Напередодні саміту Президент Венесуели Уго ЧАВЕС поспішив заявити, що його країна голосуватиме проти прийняття підсумкової декларації саміту Амерік.

На думку У.ЧАВЕСА, нинішня декларація не враховує змін, що відбулися в світі і в латиноамериканському регіоні, а також мало чим відрізняється від тієї, що була прийнята в Канаді в 2001 році і проти якої висловилася Венесуела.

Як очікується, на саміті Америк Президент США Барак ОБАМА запропонує країнам Латинської Америки розпочати новий період співпраці в сфері енергетики, а також боротьби з економічною кризою та злочинністю.

Нова адміністрація США має намір відмовитися від старого зовнішньополітичного курсу, коли Білий дім пов`язував економічну допомогу з лояльністю своїх латиноамериканських партнерів, і будувати свої відносини на основі партнерських угод вільних від "черствих відносин".