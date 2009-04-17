У Берліні електричка врізалася у товарний потяг: 24 потерпілих

У Берліні приміський пасажирський потяг врізався у товарний потяг.

Внаслідок аварії 24 особи постраждали, п`ятеро з них серйозно, повідомляє Лента.руз посиланням на телеканал ARD. Всі потерпілі відправлені до лікарень.

Інцидент стався пізно ввечері в четвер, 16 квітня, на вокзалі "Каров". Внаслідок зіткнення перший і другий вагони двоповерхового пасажирського потягу дістали сильні пошкодження, і зійшли з колії.

Тяжкопоранений машиніст пасажирського потягу опинився затиснутий у пошкодженій кабіні. Його витягли рятувальники.

Повідомляється, що товарний потяг складався з цистерн, наповнених пальним. За попередніми даними, цистерни не пошкоджені.

Причини аварії, що спричинила порушення в розкладі руху приміських потягів і швидкісних потягів на маршруті Кельн-Берлін-Штральзунд, залишаються невідомими.