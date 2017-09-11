ФБР почало розслідування діяльності російського пропагандистського агенства Sputnik - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США допитало колишнього кореспондента Білого дому Sputnik Ендрю Файнберга в рамках розслідування про порушення закону про іноземних агентів (FARA), як повідомляє Yahoo News.

При цьому портал із посиланням на анонімні джерела стверджує, що ФБР отримало доступ до флеш-накопичувача і робочого листування журналіста.

Сам Файнберг підтвердив порталу, що допит проводився близько двох годин і був присвячений «внутрішній структурі, редакційним процесам і фінансуванню Sputnik».

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Раніше в палату представників конгресу США був внесений законопроект, що змінює вимоги до реєстрації іноземних агентів з однойменним законом (FARA). Документ наділяє Міністерство юстиції США, до складу якого входить ФБР, додатковими повноваженнями, дозволяючи виявляти і по суду переслідувати організації, які "незаконним шляхом" намагаються вплинути на політичні процеси в країні.

Як зазначає видання, неясно, чи є дії агентів ФБР частиною розслідування спецпрокурора по Росії Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Росією.

«Ми не підтверджуємо, чи є конкретні питання частиною нашого поточного розслідування чи ні», — повідомив прес-секретар Мюллера. Представник міністерства юстиції відмовився від коментарів, ФБР не відповіло на запит.