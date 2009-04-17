Медведєв уважно стежитиме за навчаннями НАТО в Грузії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ називає рішення НАТО про проведення навчань Альянсу в Грузії «недалекоглядним і непартнерським".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції в Москві з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

"Якщо говорити, скажімо, про відносини Росії з Північноатлантичним альянсом, такі рішення розчаровують і не сприяють відновленню повноцінних контактів між Російською Федерацією і НАТО. Ми будемо найуважнішим чином відстежувати, що там відбуватиметься, і в разі потреби приймати ті чи інші рішення", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, проведення навчань Альянсом у цьому регіоні загрожує різними ускладненнями.

"Я впевнений, що це не додасть позитивних емоцій народам Південної Осетії і народу Абхазії, адже такі дії явним чином направлені на військову демонстрацію, на нарощування м`язів, на нарощування військової компоненти, а за ситуації, коли й так усе в досить напруженому стані, це рішення є короткозорим і непартнерським", - заявив він.

Як повідомлялося, в рамках програми НАТО «Партнерство в ім’я миру» в травні-червні Грузія прийматиме багатонаціональні навчання “Cooperative Lancer/Cooperative Longbow”.

Планування навчань у штаб-квартирі НАТО розпочалося рік тому, в квітні 2008 року. «Cooperative Lancer -2009» є штабними навчаннями.

Навчання пройдуть 6-19 травня 2009 року і в них візьмуть участь 347 іноземних військовослужбовців та офіцерів з 19 країн.

«Cooperative Longbow 2009» є польовими навчаннями, які передбачають підготовку до проведення миротворчих операцій на рівні батальйонів. Навчання відбудуться з 21 травня по 3 червня. У них візьмуть участь 739 іноземних військовослужбовців та офіцерів з 19 країн.

Загальна чисельність всіх учасників навчань досягає 1100. Обоє навчань пройдуть на військовій базі Вазіані.

Планування навчань було розпочато в квітні 2008 року. Подробиці навчань були заплановані в листопаді, на конференції в Ізмірі (Туреччина). Ще дві конференції з планування відбулися в лютому і березні в Тбілісі.

У навчаннях візьмуть участь: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія-Герцеговина, Канада, Хорватія, Чехія, Грузія, Греція, Угорщина, Казахстан, Молдова, Сербія, Іспанія, Македонія, Туреччина, ОАЕ, Великобританія і США.

Раніше керівництво НАТО запросило Росію взяти участь у цих навчаннях.