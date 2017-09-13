В Італії родина з дитиною загинула у кратері вулкана під час екскурсії

Родина туристів із Турина загинула після падіння у кратер вулкану Сольфатара поблизу італійського Неаполя. Про це повідомляє "Metro".

11-річний син зайшов до забороненої для прогулянок зони, а коли батьки намагалися витягнути його, ґрунт провалився і всі троє впали у кратер.

Фахівці ще не знають точну причину смерті, але припускають, що це могла бути екстремально висока температура в кратері або ж газові викиди.

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Ще одній, 7-річній дитині вдалося врятуватися. Працівники надзвичайної служби, що прибули на місце інциденту, повідомили, що загиблі перетнули захисний кордон, який має перешкоджати відвідувачам підходити ближче до кратера.

"Я бачив, як бігла заплакана дитина, і навіть не міг припустити, що зіштовхнувся із найгіршою трагедією у своєму житті, бо я теж батько. Я перебував поблизу Сольфатари по роботі, разом з іншими відвідувачами ми зрозуміли, що щось сталося і підійшли ближче до кратера. Я навіть не уявляв, що побачу там. Витягнули два тіла, а нас усіх відтягли подалі. Я все ще думаю про цю сім'ю і про те, як плаче та просить про допомогу бідний хлопчик", - розповів очевидець Дієго Вітальяно.

Мер міста Віченцо Фільйоліа вже висловив співчуття рідним та близьким загиблих.