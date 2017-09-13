Настав час взяти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони - Юнкер

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступає за вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. Про це він сказав під час свого щорічного виступу у Європарламенті, як повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ми хочемо зміцнити наші зовнішні кордони, то зараз саме влучний час зробити Румунію та Болгарію членами Шенгенської зони", - сказав Юнкер під оплески євродепутатів.

Він також додав, що Хорватія також повністю заслуговує на членство в Шенгенській зоні, як тільки будуть виконані всі необхідні вимоги.

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Румунія та Болгарія вже кілька років претендують на вступ до Шенгену, але з їхнім членством не погоджуються деякі країни ЄС, заявляючи про недостатню боротьбу з корупцією.

Хорватія з 2011 року є країною-кандидатом, але для приєднання до угоди необхідне одностайне рішення всіх країн-членів.

Словенія нещодавно заявила, що блокуватиме вступ Хорватії до Шенгену через територіальний спір у Піранській затоці.