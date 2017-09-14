Свіжа і жує: до свого повернення у велике кіно Анджеліна Джолі змінила образ (фото)

Анджеліна Джолі разом з дітьми прилетіла в Нью-Йорк, де сьогодні має відбутися прем'єра нової картини "Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі".

Папарацці і шанувальники зустріли актрису в аеропорту. Анджеліна була на висоті: у вбранні бежевого кольору і туфлях-човниках в тон, а також з укладанням і червоною помадою на губах.

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До речі, навіть фотографам вдалося сфотографувати, як дорогою до автомобіля Анджеліна їсть крендель. Вуглеводи, як ви розумієте, Джолі не нашкодять, можливо, завдяки таким перекусам актриса і стала виглядати набагато краще, ніж раніше.

Зазначимо, стрічку "Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі", в якій Джолі виступила в ролі режисера, сценариста і продюсера, вже показували на кінофестивалі в Торонто, тоді знаменитість з'явилася на червоній доріжці в чорному асиметричному платті..