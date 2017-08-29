Україна вибрала фільм-номінант на премію "Оскар-2017" (відео)

Україна висунула драму "Рівень чорного" на "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Про це повідомляє 112.ua.

Режисером фільму є Валентин Васянович, раніше він брав участь у створенні однієї з найбільш успішних картин українського кіно "Плем'я".

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Фільм - це історія про самотність, яка живе у великому місті. Костя, весільний фотограф, теж у ньому живе. На порозі 50-річчя герой розуміє, що все, що він любив і до чого був прив'язаний, відходить назавжди. Хоча таких речей в його житті не так вже й багато: паралізований після інсульту батько, подруга - стиліст весільного журналу, старий кіт, слайди, на яких він молодий і щасливий. Костя все життя фотографує чуже щастя. Для нього це звичайна рутина.

Український Оскарівський комітет вибрав серед 8 фільмів, які потрапили в шорт-лист: драми "Війна химер", "Жива", "Стрімголов", "Червоний", "Чужа молитва", комедія "Dzidzio Контрабас" і мультфільм "Микита Кожум'яка".

Відзначимо, що серед суперників нашого фільму буде володар золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю цього року фільм "Квадрат", який висунула в тій же номінації Швеція.

Очікується, що шорт-листи в 2018 році Американська кіноакадемія оприлюднить 23 січня, а сама церемонія нагородження відбудеться 4 березня в Лос-Анджелесі.