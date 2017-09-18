Видавець продає контрольний пакет акцій легендарного журналу Rolling Stone

Контрольний пакет акцій легендарного американського журналу про рок-музику Rolling Stone буде виставлений на продаж. Про це оголосила компанія-видавець, пише Російська служба ВВС.

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"Ми доклали величезних зусиль, щоб перетворити Rolling Stone в багатоплатформенну компанію, і ми дуже хочемо знайти правильне місце, щоб розвивати наш потужний фонд і стрімко розвивати наш бізнес", - сказано в заяві президента компанії Wenner Media Гуса Веннера.

До цього засновник журналу Ян Веннер сказав в інтерв'ю виданню New York Times, що зараз у нього і його сина Гуса вже не вистачає сил, щоби розвивати популярний бренд.

"Є рівень амбіцій, який ми не можемо задовольнити своїми силами. Тому ми вирішили вчинити завбачливо і діяти на випередження", - пояснив Веннер.

У статті відзначається, що в минулому році Ян Веннер вже продав 49% акцій Rolling Stone сінгапурській компанії BandLab Technologies. Нового покупця контрольного пакету видання поки не називають.

Крім того, раніше в цьому році сімейне підприємство Веннерів продало два інших видання: журнали US Weekly і Men's Journal. Покупцем стала компанія American Media.

Сьогодні журнал Rolling Stone виходить на різних медіа-платформах, а його щомісячна аудиторія складає близько 60 мільйонів читачів. За останні три роки інтернет-трафік видання виріс майже на 50%, а його присутність в соцмережах збільшилася більш ніж на 100%.