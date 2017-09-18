В Індонезії крокодил вбив заклинателя крокодилів (відео)

В індонезійському окрузі Закутуй-Картанегара крокодил напав на шамана і потягнув його під воду. Про це повідомляє видання Coconuts.co.

Місцеві жителі звернулися до заклинателя крокодилів із проханням знайти Арджуну — жителя села, який зник напередодні. Вони стверджували, що Арджуна купався в річці, і на нього напала одна з рептилій.

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Коли заклинатель увійшов у річку і став читати мантри, його схопив крокодил. Чоловік миттєво зник під водою. Очевидці зняли загибель шамана на відео. Ролики опубліковані в YouTube.

Наступного дня поліція знайшла у річці тіла Арджуни і заклинателя. За словами голови місцевої поліції Фаділлаха Зулкамаена (Fadillah Zulkarnaen), хижаки не почали їх їсти. «Думаю, крокодил потягнув шамана під воду, і в нього закінчився кисень, — розповів Зулкамаен. — На фотографіях, які я бачив, тіло не порушено, руки і ноги на місці».