Обмеження для ЗМІ та арешти активістів: як в Білорусії тривають навчання "Захід-2017" (відео)

Показові навчання для преси і арешти тих, хто не згоден із спільними російсько-білоруськими навчаннями. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Іноземних журналістів не підпускають до навчань, а як тільки вони наближаються до полігонів, їх одразу починає супроводжувати військовий патруль. Спочатку їх кілька хвилин переслідують, а потім вже зупиняють.

Але якщо з іноземними журналістами тут спілкуються чемно і відпускають, то місцевих одразу ж затримують.

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Одного із них затримали на кілька годин через те, що він робив фото на території, наближеній до зони навчань. Проте жодних заборонних знаків та попереджень для населення не робилось.

Активіста Некляєва за часть у протестах проти навчань на сім днів посадили за грати.

Активістку Наталю Басалігу взагалі затримували російські військові.