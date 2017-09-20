У Білорусі сьогодні завершаться навчання "Захід-2017" - ЗМІ

У Республіці Білорусь сьогодні завершаться спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017». Як повідомляє БЕЛТА, основну увагу буде приділено 227 загальновійськовому полігону Борисовський.

Зокрема, планується, що за одним з основних епізодів навчань, що відбуваються, тут спостерігатиме президент Білорусі Олександр Лукашенко.

На полігоні очікується також присутність представників вищого командування Збройних сил Російської Федерації, керівництва інтеграційних структур - Союзної держави, СНД, ОДКБ, а також іноземних спостерігачів і дипломатів. З оглядового майданчика Лукашенко оцінить досягнутий рівень взаємодії військ (сил) при веденні оборонного бою.

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При цьому сказано, що при визначенні задуму навчання «Захід-2017» враховувалися сучасні підходи до застосування військ на основі досвіду сучасних збройних конфліктів. Стверджується, що в основу задуму покладено варіант виникнення кризової ситуації та наростання конфлікту, пов'язаний зі зростанням активності незаконних збройних формувань, міжнародних сепаратистських і терористичних організацій, що мають зовнішню підтримку. При цьому протиборчі сторони умовно розташовані в межах реальних кордонів Білорусі: з одного боку - "Північні", що включають Союзну державу, з іншого - "Західні" - коаліція зацікавлених держав.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі і Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Навчання проходять на полігонах у Білорусі і Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях візьмуть участь 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

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Разом з тим, за даними представників НАТО, до навчань "Захід-2017" залучено від 70 до 100 тис. військових. Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що навчання схожі на підготовку до великої війни.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі.

У свою чергу Міністерство оборони Білорусі запевнило, що всі російські військові, які беруть участь в навчаннях «Захід-2017», покинуть білоруську територію до 30 вересня.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено спостерігачів, у тому числі з України і країн НАТО.