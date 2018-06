Помер легендарний рок-музикант Том Петті

Фронтмен американської рок-групи Tom Petty and the Heartbreakers Том Петті помер на 67-му році життя після госпіталізації в США. Про це повідомляє Associated Press.

Том Петті та його група Heartbreakers зовсім недавно закінчили концертний тур. Музикант в інтерв'ю заявляв, що тур на честь 40-річчя групи, швидше за все, стане для нього останнім.

Читайте такожУ США помер засновник Playboy Х'ю Хефнер

Петті і Heartbreakers отримали популярність в 1970-х роках. За час існування групи її записи розійшлися накладом понад 80 мільйонів примірників.

З 2002 року Том Петті і Heartbreakers включені в Зал слави рок-н-ролу.

Том Петті також записав три вельми успішних сольних альбоми, а також був учасником супергрупи The Traveling Wilburys. Група співпрацювала з Бобом Діланом, Джонні Кешем, Джефом Лінном і Стіві Нікс.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США помер медіамагнат Ньюхаус, створив культ глянцю. Власник The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, GQ і ряду інших журналів помер у віці 89 років.